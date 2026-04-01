«Должности не вечны, а вот монгольское государство — вечно», — Занданшатар

Занданшатар Гомбожав

CentralAsia (MNG) -

Внутрипартийные расколы вынудили премьер-министра Монголии уйти в отставку.

Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав подал в отставку поздно вечером 26 марта после тупиковой ситуации в работе парламента, парализовавшей его деятельность. Его уход обнажил фракционность внутри правящей партии и свидетельствует о неопределенности в преддверии важных выборов.

Занданшатар, вступивший в должность в июне прошлого года, сменив Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая, ушел в отставку на фоне продолжающегося паралича парламента из-за фракционных споров и бойкота со стороны оппозиции. Он заявил, что уходит, чтобы снизить напряженность и защитить национальные интересы.

«Я не стремлюсь сохранить свой пост. Поэтому я ухожу в отставку, отдавая приоритет интересам страны», — заявил Занданшатар законодателям.

Отставка является признаком редкой нестабильности внутри Монгольской народной партии (МНП), политической машины, которая контролировала страну с населением 3.6 млн человек на протяжении большей части ее современной истории. МНП изо всех сил пытается сохранить стабильное руководство с момента ухода Оюун-Эрдэнэ с поста премьер-министра в прошлом году.

Внутренние распри могут вызвать опасения у инвесторов в то время, когда Монголия пытается сохранить экономический рост, а также сигнализируют о потенциальных проблемах для МНП в преддверии следующих выборов в стране.

Парламент проголосовал за принятие отставки Занданшатара. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до утверждения нового премьера.

Недавно в рядах МНП обострились внутренние разногласия, когда фракция, поддерживающая Оюун-Эрдэнэ, не явилась на заседания, что помешало достижению кворума. Тем временем оппозиционная Демократическая партия бойкотирует работу парламента с момента открытия весенней сессии, что усугубляет тупиковую ситуацию.

29 марта MiddleAsianNews сообщил, что партия MНП выдвинула спикера парламента Учрала Ням-Осора, 39 лет, на пост следующего премьер-министра. Позже партия поддержала его кандидатуру на конференции, получив 99.7% голосов. Ожидается, что парламент утвердит его в начале этой недели.

Учрал имеет степень магистра делового администрирования (MBA) Университета Глостершира и является членом парламента с 2016 года, когда он был избран в возрасте 29 лет. Он продвигает программу под названием «Четыре освобождения» — платформу для освобождения Монголии от экономического тупика, правовой раздробленности, зависимости от ископаемого топлива и системной коррупции.

По неподтвержденным сообщениям, Учрал предложил Занданшатару пост в кабинете министров, что предполагает, по крайней мере, некоторую преемственность в политике, если переходный период пройдет гладко.

Аналитики заявили, что отставка, по всей видимости, отражает нечто большее, чем просто кадровые перестановки. Амар Адъяа, политический комментатор и редактор издания Mongolia Weekly, сказал, что этот шаг знаменует собой заключительную фазу затянувшейся борьбы внутри МНП, а не эскалацию напряженности.

«Отставка не стала неожиданностью; правящая партия с момента предыдущей смены руководства занималась урегулированием неразрешенных внутренних противоречий, и сейчас это давление разрешается, а не обостряется», — сказал Амар.

Амар заявил, что ключевой вопрос заключается в том, сможет ли Учрал быстро сформировать кабинет, способный уравновесить конкурирующие фракции внутри партии.

Джулиан Диркес, эксперт по Монголии из Мангеймского университета, назвал Занданшатара слабым премьер-министром и заявил, что его уход является еще одним признаком «безудержной внутренней борьбы» внутри МНП.

«По сути, новый премьер-министр мало что изменит; нынешняя борьба не сводится к обсуждению политики», — сказал Диркес.

В своей речи об отставке Занданшатар указал на экономические достижения за девять месяцев своего пребывания в должности, включая увеличение экспорта, ускорение экономического роста и рост валютных резервов. Он заявил, что правительство затянуло пояса само, вместо того чтобы обременять население.

В заключение своего выступления он подчеркнул важность институциональной стабильности над ролью отдельных лиц в правительстве.

«Должности не вечны, а вот монгольское государство — вечно», — сказал он.

автор: Майкл Кон

перевод: MiddleAsianNews

