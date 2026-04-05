Почти 90% видов насекомых и пауков Северной Америки не имеют охранного статуса

CentralAsia (CA) - Исследователи Массачусетского университета в Амхерсте выяснили, что 88,5% из 99 312 известных видов насекомых и паукообразных Северной Америки не имеют природоохранного статуса. Результаты опубликованы в журнале PNAS.

Это означает, что судьба подавляющего большинства этих существ науке практически неизвестна. Особенно уязвимы паукообразные — пауки, скорпионы и сенокосцы: большинство американских штатов не защищают ни один их вид. Имеющиеся данные крайне неравномерны: исследования сосредоточены преимущественно на водных насекомых как индикаторах качества воды, тогда как паукообразные фактически выпадают из природоохранной повестки.

Авторы также установили, что штаты с развитой добывающей промышленностью обеспечивают этим животным значительно меньшую защиту, чем регионы с более выраженной экологической ориентацией общественного мнения.

Между тем насекомые и паукообразные играют ключевую роль в экосистемах: участвуют в опылении, биологическом контроле вредителей и служат индикаторами состояния окружающей среды. Исследователи призывают к расширению мониторинга и защиты этих видов, указывая на успешный опыт охраны птиц как пример того, чего можно достичь при скоординированных усилиях широких коалиций.