Министерство национальной экономики Казахстана объяснило расхождение между ростом ВВП и доходами населения

CentralAsia (KZ) - Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные о реальных доходах населения за 2025 год. Индекс реальных доходов составил 98,9% к уровню предыдущего года: номинальный рост — 10,2%, но с учётом инфляции доходы снизились на 1,1%. Средний доход на душу населения составил 238 070 тенге.

Министерство национальной экономики объяснило разрыв между ростом ВВП и реальными доходами тем, что зарплаты растут медленнее прибыли бизнеса. По оценкам экспертов, около половины компаний повышают зарплаты не более чем на 10%, а часть и вовсе их не индексирует. Системная проблема — низкая доля зарплат в ВВП: в Казахстане она составляет около 31%, тогда как в развитых странах превышает 40%.

Для исправления ситуации правительство совместно с Нацбанком и АРРФР реализует план до 2028 года, предусматривающий рост реальных доходов на 2–3% ежегодно. Среди мер — снижение инфляции до 5–7% к 2028 году, мораторий на повышение коммунальных тарифов, снижение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки для производителей социально значимых товаров.

Кроме того, формируется комплексная программа повышения доходов до 2029 года: увеличение зарплат работников коммунальной сферы, госслужащих и работников сельского хозяйства, создание рабочих мест в обрабатывающей промышленности и поддержка экспортоориентированных предприятий.

