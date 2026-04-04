В Казахстане женщина пыталась продать новорождённую дочь за 800 тыс. тенге

Иллюстрациялык сүрөт // Rene Asmussen

CentralAsia (KZ) - Сотрудники полиции Павлодарской области задержали 23-летнюю жительницу Туркестанской области, которая пыталась продать трёхдневного новорождённого ребёнка за 800 тыс. тенге. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Казахстана.

Женщина ещё на позднем сроке беременности искала покупателей через социальные сети. После того как полиция задокументировала преступный умысел, задержание было проведено в контролируемых условиях в момент передачи младенца за денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. Новорождённая девочка находится под наблюдением врачей, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

