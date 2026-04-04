4 апреля в Узбекистане днем местами дождь, возможна гроза

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 4 апреля, в Узбекистане днем местами дождь, возможна гроза.

Как пишет Узгидромет, по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура 17-22°.

В столице временами дождь, возможна гроза. Ветер 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура 17-19°. 

По предгорным и горным районам местами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. По горным районам (свыше 2000 м) лавиноопасно. Ветер 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура 10-15°.

