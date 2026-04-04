Фото — Астронавты миссии «Артемида II» сняли Землю из космоса
- 12:30, 04 апреля 2026
CentralAsia (CA) - Командир миссии «Артемида II» Рид Уайзман сфотографировал Землю из иллюминатора корабля «Орион» после выхода на транслунную траекторию. Об этом пишет NASA.
На снимке видны два полярных сияния и зодиакальный свет на фоне Земли, затмевающей Солнце. Это один из первых снимков, переданных экипажем миссии.
