экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Фото — Астронавты миссии «Артемида II» сняли Землю из космоса
// NASA/Reid Wiseman

CentralAsia (CA) -  Командир миссии «Артемида II» Рид Уайзман сфотографировал Землю из иллюминатора корабля «Орион» после выхода на транслунную траекторию. Об этом пишет NASA.

На снимке видны два полярных сияния и зодиакальный свет на фоне Земли, затмевающей Солнце. Это один из первых снимков, переданных экипажем миссии.

Нажмите на фото, чтобы просмотреть в полном виде:

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com