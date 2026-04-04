Премьер-министр Северного Кипра посетил штаб-квартиру ТюркПА в Баку

- 12:37, 04 апреля 2026
CentralAsia (CA) - 3 апреля премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель нанёс визит генеральному секретарю Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамилу Хасану в Баку, сообщили в ТюркПА.
Стороны обсудили участие ТРСК в структурах тюркского сотрудничества. Хасан отметил, что ассамблея ТРСК участвует в ТУРКПА в качестве наблюдателя и регулярно приглашается на мероприятия организации, в том числе на высшем уровне — при поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева. Генеральный секретарь также сообщил, что председатель ассамблеи ТРСК приглашён на неформальную встречу спикеров парламентов — членов ТюркПА в рамках 152-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Устель поблагодарил Азербайджан за поддержку и выразил уверенность, что модели сотрудничества, выстроенные между ТРСК и Азербайджаном, в ближайшем будущем распространятся на другие тюркские государства.