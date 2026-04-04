экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер-министр Северного Кипра посетил штаб-квартиру ТюркПА в Баку

CentralAsia (CA) -  3 апреля премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель нанёс визит генеральному секретарю Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамилу Хасану в Баку, сообщили в ТюркПА.

Стороны обсудили участие ТРСК в структурах тюркского сотрудничества. Хасан отметил, что ассамблея ТРСК участвует в ТУРКПА в качестве наблюдателя и регулярно приглашается на мероприятия организации, в том числе на высшем уровне — при поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева. Генеральный секретарь также сообщил, что председатель ассамблеи ТРСК приглашён на неформальную встречу спикеров парламентов — членов ТюркПА в рамках 152-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Устель поблагодарил Азербайджан за поддержку и выразил уверенность, что модели сотрудничества, выстроенные между ТРСК и Азербайджаном, в ближайшем будущем распространятся на другие тюркские государства.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com