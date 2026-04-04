Комитет по конкуренции Узбекистана выявил завышение надбавок на лекарства в 991 аптеке

CentralAsia (UZ) - Комитет по конкуренции Узбекистана через систему «Fair tech» выявил нарушения предельных торговых надбавок на лекарственные средства в 991 аптеке — 152 оптовых и 839 розничных.

В 414 305 случаях обнаружен необоснованный доход на общую сумму 8,5 млрд сумов. Средства пересчитаны в пользу потребителей.

За нарушение лицензионных требований в 2025–2026 годах аннулированы лицензии шести компаний. Материалы по фактам нарушений лицензионных требований также направлены в Центр безопасности фармацевтической продукции.

Комитет сообщил, что работа в этом направлении продолжается, а списки нарушителей будут публиковаться открыто.