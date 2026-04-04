Северная Корея снесла две деревни для расширения ракетного полигона Сохэ

CentralAsia (CA) -  Американский ресурс 38 North, отслеживающий ситуацию в Северной Корее, сообщил о сносе двух деревень вблизи ракетного полигона Сохэ на западном побережье страны.

Сравнительный анализ спутниковых снимков конца февраля и начала апреля показал, что населённые пункты в уезде Чхольсан-гун были снесены в марте.

По мнению экспертов, это может свидетельствовать о начале расширения полигона. С 2012 года с него были запущены семь северокорейских спутников, в том числе разведывательный «Маллигён-1» в ноябре 2023 года.

