Северная Корея снесла две деревни для расширения ракетного полигона Сохэ
- 13:13, 04 апреля 2026
CentralAsia (CA) - Американский ресурс 38 North, отслеживающий ситуацию в Северной Корее, сообщил о сносе двух деревень вблизи ракетного полигона Сохэ на западном побережье страны.
Сравнительный анализ спутниковых снимков конца февраля и начала апреля показал, что населённые пункты в уезде Чхольсан-гун были снесены в марте.
По мнению экспертов, это может свидетельствовать о начале расширения полигона. С 2012 года с него были запущены семь северокорейских спутников, в том числе разведывательный «Маллигён-1» в ноябре 2023 года.
