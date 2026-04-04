В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
- 13:47, 04 апреля 2026
Просмотров: 3004
CentralAsia (CA) - В районе Тушба в турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 5,2, пишет «Анадолу».
Подземные толчки были зафиксированы в 08:52 по местному времени, очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
Губернатор провинции Ван Озан Балджи сообщил корреспонденту «Анадолу», что на данный момент информации о каких-либо негативных последствиях землетрясения не поступало.
Некоторые жители региона, почувствовавшие землетрясение, вышли из своих домов и испытали кратковременное беспокойство.
