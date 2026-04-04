В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

CentralAsia (CA) -  В районе Тушба в турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 5,2, пишет «Анадолу».

Подземные толчки были зафиксированы в 08:52 по местному времени, очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

Губернатор провинции Ван Озан Балджи сообщил корреспонденту «Анадолу», что на данный момент информации о каких-либо негативных последствиях землетрясения не поступало.

Некоторые жители региона, почувствовавшие землетрясение, вышли из своих домов и испытали кратковременное беспокойство.

