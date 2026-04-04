Франция направила первый западноевропейский корабль через Ормуз с начала войны, - Euronews

CentralAsia (CA) - Контейнеровоз, в судовых системах указавший в качестве владельца французский судоходно-логистический гигант CMA CGM, стал первым судном, связанным с Западной Европой, пересекшим Ормузский пролив с начала войны с участием Израиля и Ирана, передает Euronews.

Идущий под флагом Мальты контейнеровоз CMA CGM Kribi, принадлежащий третьему по величине в мире контейнерному оператору, в четверг днём взял курс на восток из акватории у побережья Дубая.

Данные систем слежения за судами показывали, что при проходе вдоль иранского побережья корабль транслировал сведения о французском владельце, следуя по утверждённому коридору между островами Кешм и Ларак.

Как и многие другие неиранские суда, этот контейнеровоз с начала марта простаивал в Персидском заливе после того, как из-за конфликта коммерческое судоходство резко сократилось.

Как полагают, CMA CGM, контрольный пакет которой принадлежит семье Сааде, заранее согласовала прохождение пролива с иранскими морскими властями.

Считается, что судно направляется в порт Пуэнт-Нуар в Республике Конго в рамках линии, соединяющей Индию, государства Персидского залива и Африку. Его проход последовал за успешными транзитами судов, связанных с Китаем.

Иран ведёт переговоры с Оманом

В четверг заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также заявил, что Тегеран совместно с Оманом готовит протокол о безопасности движения через Ормузский пролив, передают государственные СМИ Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), по сообщениям, намерен взимать пошлины, начиная с 1 доллара за баррель, и рассматривает возможность расчётов в китайских юанях или стейблкоинах.

Также, как утверждается, обсуждается требование, чтобы суда направляли подробные данные посредникам, связанным с КСИР, для согласования прохода; доступ при этом будет определяться системой рейтинга стран.

СПГ-танкер предпринимает первую попытку транзита

Ещё одним событием стало то, что в Ормузский пролив вошёл СПГ-танкер, что может стать первым подобным транзитом с начала конфликта.

Согласно данным слежения, танкер Sohar LNG, идущий в балласте, в четверг сменил курс на экспортный терминал СПГ Калхат в Омане и начал движение на восток по проливу.

Если проход завершится успешно, это будет первое движение СПГ-танкера с начала войны.

В то время как недавние пробные рейсы в основном выполняли контейнеровозы, суда для перевозки энергоресурсов, такие как нефте- и газовозы, до сих пор в значительной степени обходили этот стратегический морской узел из-за повышенных рисков и приостановки стандартного страхового покрытия.