Мелони стала первым западным лидером, посетившим страны Персидского залива на фоне конфликта в регионе

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони совершила необъявленный визит в страны Персидского залива, став первым западным лидером, посетившим регион после начала военного конфликта с участием США, Израиля и Ирана. Об этом сообщает Euronews.

Первым пунктом поездки стала Саудовская Аравия, глава итальянского правительства намерена посетить Объединённые Арабские Эмираты и Катар, где планирует обсудить вопросы укрепления энергетической безопасности Италии на фоне нестабильности на нефтяном рынке, а также углубление стратегического партнёрства со странами региона.

Мелони намерена выразить поддержку государствам Персидского залива на фоне продолжающихся атак, связанных с текущим конфликтом.

Ранее, согласно докладу Венского института аналитики цепей поставок и Делфтского университета, Италия понесла наибольший среди стран Европейского союза ущерб из-за нарушения судоходства через Ормузский пролив. Ограничение навигации по этому ключевому маршруту, имеющему важное значение для мировых поставок нефти, привело к росту цен на энергоносители и перебоям в поставках.

В этой связи Рим выступил с инициативой создания под эгидой ООН «гуманитарного коридора» в Ормузском проливе для обеспечения критически важных поставок.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призывал европейские страны направить военные корабли в регион, однако данная инициатива не получила поддержки. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановление судоходства военным путём маловероятно, и подчеркнул необходимость переговоров с Ираном.