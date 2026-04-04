Первая страна в мире запретила министрам зарубежные командировки на фоне нефтяного кризиса

CentralAsia (CA) -  Сенегал запретил зарубежные командировки для министров, став первой страной в мире, принявшей такое решение, пишет BILD.

Этот шаг стал ответом на энергетический кризис, вызванный войной между Ираном и США. Премьер-министр Усман Сонко заявил, что разрешены будут только крайне необходимые служебные поездки.

Цель таких мер — резкое сокращение государственных расходов. Причиной стал значительный рост цен на нефть. Сенегал, будучи импортером нефти, особенно сильно пострадал от кризиса, поскольку изначально рассчитывал на гораздо более низкие издержки.

