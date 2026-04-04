Трамп дал Ирану 48 часов до «жестких последствий» из-за Ормузского пролива
- 21:34, 04 апреля 2026
- Обновлено: 21:35, 04 апреля 2026
CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп заявил, что срок ультиматума, выдвинутого Ирану, подходит к концу.
Как он написал в своем аккаунте в TruthSocial, Тегерану ранее было дано десять дней для заключения соглашения или открытия Ормузский пролив, однако до истечения срока осталось менее 48 часов.
Трамп предупредил о возможных жестких последствиях в случае невыполнения требований, заявив, что на Иран «обрушится настоящий ад». Подробности предполагаемых мер он не уточнил.
