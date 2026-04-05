ЦБ Монголии: Валютные резервы страны достигли $7.2 млрд

Валютные резервы Монголии достигли исторического максимума в $7 187.8 млн на конец первого квартала 2026 года, увеличившись на $182.5 млн с начала года. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Это эквивалентно покрытию 8.4 месяцев импорта товаров, оплаченного иностранной валютой, 5.6 месяцев импорта товаров и услуг и 275 процентов краткосрочного внешнего долга соответственно, что соответствует широко используемым на международном уровне критериям достаточности резервов6

Ранее сообщалось, что согласно данным, опубликованным Центральным банком Монголии в пятницу, валютные резервы страны по состоянию на конец января сократились на $6.7 млрд.

Центральный банк ожидает увеличения валютных резервов страны до $10 млрд в долгосрочной перспективе.

