Погода в Монголии на предстоящую неделю

CentralAsia (MNG) -

В некоторых районах страны до 12 апреля ожидаются дожди, мокрый снег и снегопад.

Дождь, мокрый снег и и снегопад выпадут:

5 апреля в долинах рек Хэрлэн, Онон и Улз, в степях Дорнод и Дарьганга;

6 апреля в долине реки Халх;

7 апреля в северной части западных аймаков и северо-западной части центральных аймаков;

8 апреля в Алтайском и Хангайском горных районах;

9 апреля в Хангайском и Хэнтийском горных районах;

11 апреля в северной части западных и центральных аймаков;

12 апреля в некоторых районах западных и центральных аймаков.

Ветер: 4 и 5 апреля в Гоби, степях и степных районах, 8, 9 и 11 апреля в отдельных районах региона, а также 12 апреля в Гоби, достигающий 16-18 метров в секунду, а также пыльные бури в южной части региона.

Сегодня, в Улан-Баторе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 4-7 метров в секунду. Температура -2 ...--8°C, относительная влажность ожидается на уровне 61%, а атмосферное давление останется на уровне 864 гПа.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения