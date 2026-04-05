Погода в Монголии на предстоящую неделю

В некоторых районах страны до 12 апреля ожидаются дожди, мокрый снег и снегопад.

Дождь, мокрый снег и  и снегопад выпадут:

  • 5 апреля в долинах рек Хэрлэн, Онон и Улз, в степях Дорнод и Дарьганга;
  • 6 апреля в долине реки Халх;
  • 7 апреля в северной части западных аймаков и северо-западной части центральных аймаков;
  • 8 апреля в Алтайском и Хангайском горных районах;
  • 9 апреля в Хангайском и Хэнтийском горных районах;
  • 11 апреля в северной части западных и центральных аймаков;
  • 12 апреля в некоторых районах западных и центральных аймаков.

Ветер: 4 и 5 апреля в Гоби, степях и степных районах, 8, 9 и 11 апреля в отдельных районах региона, а также 12 апреля в Гоби, достигающий 16-18 метров в секунду, а также пыльные бури в южной части региона.

Сегодня, в Улан-Баторе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 4-7 метров в секунду. Температура -2 ...--8°C, относительная влажность ожидается на уровне 61%, а атмосферное давление останется на уровне 864 гПа.

