Женская баскетбольная команда Монголии одержала победу над Малайзией и Новой Зеландией. Видео

CentralAsia (MNG) -

Чемпионат Азии по баскетболу 3х3 FIBA ​​стартует в Сингапуре, и нас ждет напряженная и ожесточенная конкуренция.

Как сообщает MiddleAsianNews, 4 апреля женская сборная Монголии по баскетболу 3х3 провела свой первый матч на чемпионате Азии FIBA ​​против сборной Малайзии, вовсе разгромила их со счетом 20:6.

4 апреля, в 19:30 монгольские девушки сыграли свой следующий матч турнира против национальной сборной Новой Зеландии. В этом матче монгольские девушки одержали победу над новозеландской командой со счетом 12:10.

Сегодня в 15:00 женская сборная Монголии по баскетболу 3х3 проведет свой четвертьфинальный матч против Филиппин на чемпионате Азии по баскетболу 3х3.

