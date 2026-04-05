Монгольские парни одержали победу над тайваньцами и филиппинцами. Видео
CentralAsia (MNG) -
В Сингапуре проходит чемпионат Азии по баскетболу 3х3, и соревнования проходят в напряженной и ожесточенной борьбе.
Мужская сборная Монголии по баскетболу 3х3 одержала победу в своем первом матче чемпионата Азии по баскетболу 3х3 над сборной Тайваня со счетом 21:15. Об этом сообщает MiddleAsianNews.
Следующий матч монгольских ребят на турнире состоялся против национальной сборной Филиппин в 18:40 4 апреля. Монгольские парни выиграли этот матч со счетом 21:19.
Сегодня в 14:00 мужская сборная Монголии проведет свой четвертьфинальный матч против Японии.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
