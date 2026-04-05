CentralAsia (CA) - Израиль нанес удары по АЭС в Бушере и нефтехимическим объектам Ирана.

Как пишет Би-би-си, удар был нанесен вблизи атомной электростанции в Бушере — единственной действующей АЭС Ирана, построенной при содействии России. По предварительным данным, основные части станции не пострадали, ее работа не нарушена. Тем не менее в заявлении подчеркивается, что из-за значительных объемов радиоактивных материалов серьезные повреждения могут привести к крупной ядерной аварии.

МАГАТЭ выразило «глубокую обеспокоенность» ударом и сообщило, что повышения уровня радиации зафиксировано не было. Агентство подчеркнуло, что объекты атомной энергетики «никогда не должны подвергаться атакам».

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об эвакуации 198 российских сотрудников — их вывезли примерно через 20 минут после удара в направлении границы с Арменией. Эвакуация была запланирована заранее: еще 1 апреля Лихачев говорил, что станцию покинут около 200 человек, а 50 останутся для поддержания работы оборудования. По его словам, погибший охранник был гражданином Ирана. Лихачев также заявил, что удар был нанесен «фактически по контуру защиты» станции.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в соцсетях, что Израиль и США «уже четыре раза бомбили» объект в Бушере, проведя параллель с реакцией Запада на боевые действия вблизи Запорожской АЭС.

Помимо Бушера, удары пришлись по нефтехимическим предприятиям в Бендер-Мешхере на юго-западе Ирана — нефтехимическому комплексу в Мехшере и компании Bandar Imam Petrochemical. Погибли не менее пяти человек. Рабочие эвакуированы, власти заявили об отсутствии угрозы загрязнения для соседних городов.

Также сообщается об ударе по торговому терминалу в Хорремшехре: один погибший, двое раненых. Цементный завод в порту Бендер-Хамир атакован без жертв и без остановки работы.