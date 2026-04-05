Прогноз погоды по Узбекистану на 5–12 апреля

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды по Узбекистану на 5–12 апреля.

Каракалпакстан, Хорезмская область Переменная облачность, осадков не ожидается — кроме 6–7 апреля, когда местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, переходящий на западный, 7–12 м/с; 5–7 апреля местами до 15–20 м/с. Ночью: 5–6 и 10–12 апреля +8...+13°, 7–9 апреля +6...+11°. Днем: +20...+25° в начале периода, к концу +12...+17°.

Бухарская, Навоийская области Переменная облачность; 5–7 апреля местами дождь с грозой, с 8 апреля без осадков. Ветер западный, переходящий на восточный, 7–12 м/с; 5–7 апреля местами до 15–20 м/с. Ночью: 5–7 и 11–12 апреля +10...+15°, 8–10 апреля +8...+13°. Днем: +23...+28° в начале периода, к концу +13...+18°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области Переменная облачность, местами дожди с грозой на протяжении большей части периода; без осадков лишь 8–9 и 12 апреля. Ветер западный, переходящий на восточный, 7–12 м/с; 6–7 апреля местами до 13–18 м/с. Ночью: 5–7 и 12 апреля +10...+15°, 8–11 апреля +8...+13°. Днем: +20...+25° в начале периода, к концу +13...+18°.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области Преимущественно без осадков; кратковременный дождь с грозой местами ожидается 6–7 и 10–11 апреля. Ветер восточный, переходящий на западный, 7–12 м/с; 6 апреля местами до 13–18 м/с. Ночью: 5–6 апреля +12...+17°, 7 апреля +10...+15°, 8–12 апреля +8...+13°. Днем: +24...+29° в начале периода, к концу +13...+18°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области Переменная облачность, местами дожди с грозой на протяжении большей части периода; без осадков 10 и 12 апреля. Ветер западный, переходящий на восточный, 5–10 м/с; 6–7 апреля местами до 13–18 м/с. Ночью: 5–6 апреля +12...+17°, 7 апреля +10...+15°, 8–12 апреля +8...+13°. Днем: +22...+27° в начале периода, к концу +13...+18°.

Горные районы Переменная облачность, местами дожди с грозой. Ветер восточный, переходящий на западный, 7–12 м/с; при грозе усиление до 13–18 м/с. Ночью: 5–6 апреля +5...+10°, 7–12 апреля +3...+8°. Днем: +12...+17° в начале периода, к концу +3...+8°.