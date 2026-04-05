Казахстанско-китайские автопереходы приостановят работу 5 апреля из-за праздника Цинмин

CentralAsia (KZ) - Пять автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе временно прекратят работу 5 апреля в связи с китайским праздником День поминовения усопших (Цинмин). Об этом сообщает представительство таможенной службы России при таможенной службе Казахстана.

Работу приостановят АПП Бахты (Абайская область), Майкапчагай (ВКО), Достык и Нур Жолы (Жетысу), а также Кольжат (Алматинская область).

Железнодорожные переходы Достык и Алтынколь в Жетысу продолжат работать в штатном режиме круглосуточно.

Помимо этого, 5 апреля будет закрыт российско-китайский АПП Краскино (Уссурийская таможня) — пропуск физических лиц, товаров и транспортных средств осуществляться не будет.

