Трамп заявил о ликвидации иранских военных лидеров в результате удара по Тегерану
- Азия и мир, политика
- 11:18, 05 апреля 2026
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что в результате масштабного удара по Тегерану уничтожены многие иранские военные руководители, которых он охарактеризовал как действовавших «неумело и безрассудно».
«Многие иранские военные лидеры, которые руководили ими плохо и неразумно, уничтожены — вместе со многим другим — в результате этого массированного удара по Тегерану», - написал Трамп.
