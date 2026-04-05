У здания «Христиане за Израиль» в Нидерландах прогремел взрыв
- Азия и мир, происшествия
- 11:27, 05 апреля 2026
- Просмотров: 1101
CentralAsia (CA) - В ночь с 3 на 4 апреля у здания организации «Христиане за Израиль» в нидерландском Нейкерке произошел взрыв.
По данным De Telegraaf и RTL, эпицентр находился у забора. Сообщение поступило в экстренные службы около 23:30 по местному времени.
Пострадавших нет, материальный ущерб полиция оценила как незначительный. Подозреваемые не задержаны, ведется расследование. Правоохранители просят очевидцев обратиться в полицию.
Фонд «Христиане за Израиль» основан в 1980 году и занимается продвижением солидарности с Израилем. В здании в Нейкерке проводятся лекции, работают молельная комната и магазин израильских товаров.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.