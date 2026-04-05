У здания «Христиане за Израиль» в Нидерландах прогремел взрыв

CentralAsia (CA) - В ночь с 3 на 4 апреля у здания организации «Христиане за Израиль» в нидерландском Нейкерке произошел взрыв.

По данным De Telegraaf и RTL, эпицентр находился у забора. Сообщение поступило в экстренные службы около 23:30 по местному времени.

Пострадавших нет, материальный ущерб полиция оценила как незначительный. Подозреваемые не задержаны, ведется расследование. Правоохранители просят очевидцев обратиться в полицию.

Фонд «Христиане за Израиль» основан в 1980 году и занимается продвижением солидарности с Израилем. В здании в Нейкерке проводятся лекции, работают молельная комната и магазин израильских товаров.