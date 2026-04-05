Иранский беспилотник атаковал здание Министерства финансов Кувейта
- Азия и мир, происшествия
- 11:37, 05 апреля 2026
- Просмотров: 3275
CentralAsia (CA) - Здание комплекса Министерства финансов в Эль-Кувейте вечером 4 апреля подверглось удару беспилотника.
Министерство в соцсети Х назвало произошедшее «преступной иранской агрессией».
Здание повреждено, пострадавших нет. 5 апреля сотрудники переведены на удаленную работу, прием посетителей отложен. Очная работа возобновится 6 апреля.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.