экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иранский беспилотник атаковал здание Министерства финансов Кувейта

CentralAsia (CA) -  Здание комплекса Министерства финансов в Эль-Кувейте вечером 4 апреля подверглось удару беспилотника.

Министерство в соцсети Х назвало произошедшее «преступной иранской агрессией».

Здание повреждено, пострадавших нет. 5 апреля сотрудники переведены на удаленную работу, прием посетителей отложен. Очная работа возобновится 6 апреля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com