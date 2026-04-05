Зеленский заявил о новых договоренностях по безопасности с Эрдоганом

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Как он сообщил в своем аккаунте соцсети, на переговорах обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

Стороны договорились о новых шагах в сфере безопасности — прежде всего о передаче Турции украинской экспертизы, технологий и боевого опыта. Детали будут согласованы командами в ближайшие дни.

Также обсуждались совместные проекты по развитию газовой инфраструктуры и возможность совместной разработки газовых месторождений.

Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

