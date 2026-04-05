Глава МИД Ирана предупредил о радиоактивной угрозе для стран Персидского залива

Аббас Арагчи

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Израиль и США нанесли удары по атомной электростанции в Бушере уже четыре раза, проведя параллель с реакцией Запада на боевые действия вблизи Запорожской АЭС.

По словам Арагчи, в случае серьезного повреждения станции радиоактивные осадки накроют столицы стран Персидского залива, а не Тегеран. Он также заявил, что удары по иранским нефтехимическим предприятиям преследуют вполне конкретные экономические цели.