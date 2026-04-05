Фото — Экипаж «Артемиды-2» впервые наблюдал лунный бассейн Ориентале невооруженным глазом
- 12:04, 05 апреля 2026
CentralAsia (CA) - НАСА опубликовало снимок, сделанный экипажем миссии «Артемида-2».
На нем виден бассейн Ориентале, расположенный на правом краю лунного диска.
Это первый случай в истории, когда весь бассейн удалось наблюдать без оптических приборов.
«История творится на наших глазах», - сказали в NASA.
