Фото — Экипаж «Артемиды-2» впервые наблюдал лунный бассейн Ориентале невооруженным глазом

// NASA

CentralAsia (CA) - НАСА опубликовало снимок, сделанный экипажем миссии «Артемида-2».

На нем виден бассейн Ориентале, расположенный на правом краю лунного диска.

Это первый случай в истории, когда весь бассейн удалось наблюдать без оптических приборов.

«История творится на наших глазах», - сказали в NASA.