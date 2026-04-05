В Италии задержали одного из самых опасных разыкиваемых лиц — босса неаполитанской мафии Маццарелла

CentralAsia (CA) - 48-летний Роберто Маццарелла, глава клана Маццарелла и один из наиболее разыскиваемых преступников Италии, задержан в городе Виетри-суль-Маре.

По данным Corriere Del Mezzogiorno, он скрывался там с конца января вместе с женой и двумя детьми. Сопротивления при аресте не оказал.

При обыске на вилле обнаружены дорогие часы, около 20 тыс. евро наличными, поддельные документы и материалы, связанные с деятельностью клана.

Клан Маццарелла входит в структуру неаполитанской мафии Каморра и десятилетиями контролировал контрабанду и наркоторговлю в Неаполе, соперничая с кланом Секондильяно. Роберто Маццарелла обвиняется в убийстве и находился в розыске более года.