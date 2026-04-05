У газопровода из Сербии в Венгрию обнаружена взрывчатка

CentralAsia (CA) - Сербские военно-полицейские органы нашли взрывчатку большой мощности и детонаторы вблизи газопровода в автономном крае Воеводина на севере страны. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в Instagram

Магистраль доставляет газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию.

Он добавил, что проинформировал о результатах расследования премьера Венгрии Виктора Орбана.