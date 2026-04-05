У газопровода из Сербии в Венгрию обнаружена взрывчатка
- Азия и мир, политика
- 16:21, 05 апреля 2026
- Просмотров: 1700
CentralAsia (CA) - Сербские военно-полицейские органы нашли взрывчатку большой мощности и детонаторы вблизи газопровода в автономном крае Воеводина на севере страны. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в Instagram
Магистраль доставляет газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию.
Он добавил, что проинформировал о результатах расследования премьера Венгрии Виктора Орбана.
