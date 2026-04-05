экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
У газопровода из Сербии в Венгрию обнаружена взрывчатка

CentralAsia (CA) -  Сербские военно-полицейские органы нашли взрывчатку большой мощности и детонаторы вблизи газопровода в автономном крае Воеводина на севере страны. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в Instagram

Магистраль доставляет газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию.

Он добавил, что проинформировал о результатах расследования премьера Венгрии Виктора Орбана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com