Трамп угрожает разбомбить мосты и электростанции в Иране, если Ормузский пролив не будет открыт

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social пост с угрозой разрушить иранские электростанции и мосты, если Ормузский пролив не будет открыт.

В посте Трампа в его соцсети Truth Social говорится: «Вторник будет Днем Электростанций и Днем Мостов в Иране, все в одном флаконе. Такого никогда еще не было!!! Открывайте [гребаный] Пролив, сумасшедшие вы негодяи, или будете жить в Аду — только подождите! Хвала Аллаху».

При этом в интервью Fox News в воскресенье Трамп заявил, что, по его мнению, есть «хорошие шансы» заключить соглашение с Ираном в понедельник, до истечения установленного им срока.

«Я думаю, что завтра есть хорошие шансы, сейчас ведутся переговоры, — сказал он. — Если они не заключат сделку и не сделают это быстро, я рассматриваю возможность взорвать все и захватить нефть».

Отвечая на угрозы Трампа, спикер иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф заявил, что «безрассудные действия» американского президента приведут к тому, что «весь регион будет в огне».

«Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в настоящий ад для каждой семьи, и весь наш регион будет в огне, потому что вы настаиваете на том, чтобы следовать указаниям Нетаньяху», — написал он в посте на английском языке в соцсети X, имея в виду премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Галибаф добавил, что «единственное реальное решение — это уважение прав иранского народа и прекращение этой опасной игры».

Ранее Трамп предъявил Ирану новый ультиматум, заявив, что у Тегерана остается двое суток на то, чтобы перестать блокировать Ормузский пролив.

«Помните, как я дал Ирану 10 дней на то, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив. Время истекает — 48 часов до того, как на них обрушится ад», — написал Трамп в Truth Social в субботу.

Первый раз американский лидер давал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива 21 марта. Тогда он заявил, что по истечении этого срока США уничтожат крупнейшие электростанции страны.

The Wall Street Journal сообщала, что попытка заключить соглашение о перемирии между США и Ираном при посредничестве Пакистана провалилась. Представители Ирана заявили, что не собираются проводить переговоры с американской стороной в Исламабаде и считают неприемлемыми требования, которые США выдвигают для заключения мирного соглашения.

До начала войны США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив проходило до пятой части всего морского экспорта нефти, а также сжиженного природного газа.