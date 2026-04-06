В Казахстане прорвало плотину «Шоптыколь»

CentralAsia (KZ) - В Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана прорвало плотину «Шоптыколь», на место выехали экстренные службы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС страны.

«В Коргалжынском районе зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь». Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды», — сказано в сообщении.

К ликвидации последствий прорыва привлекли сотрудников МЧС, полиции и дорожных служб. В мероприятии задействовали около 170 человек личного состава МЧС и 43 единицы техники.

Специалисты приступили к укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды.

В пресс-службе нацкопании «КазАвтоЖол» сообщили, что в результате прорыва плотины вода «распространяется по полям в направлении населенного пункта и пересекает республиканскую автомобильную дорогу Астана – Коргалжын на 75-м километре».

«Перелив воды на проезжую часть не допущен», - заверили в компании, добавив, что на участке в штатном режиме функционирует водопропускная труба, обеспечивающая пропуск воды на 100%.

Также в пресс-службе уточнили, что дорога не размыта и не разрушена.

Село Сабынды находится в Акмолинской области Казахстана, в 70 км от столицы страны Астаны. В населенном пункте проживает свыше 1 тыс. человек.

