Свыше трех тысяч узбекистанцев, отбывающих тюремный срок в России, могут передать на родину

CentralAsia (UZ) - Власти России готовы передать Узбекистану более трех тысяч граждан этой республики, осужденных в РФ, но желающих отбывать тюремный срок на родине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает «Коммерсантъ».

Впрочем, как подчеркнула чиновница, центральноазиатская страна должна выполнить одно условие — присоединиться к международному договору 1998 года о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания в государстве, гражданином которого является заключенный. После того, как Ташкент ратифицирует конвенцию, РФ готова оказать практическую помощь по отправке узбекистанцев, находящихся в российских колониях, на родину, подтвердила Москалькова.

Уточняется, что вышеуказанный документ имеет юридическую силу для нескольких стран, в частности Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. То есть граждане соответствующих республик при желании могут попросить власти России перевести их в тюрьмы своих стран. Как пишет СМИ, целью международного соглашения, заключенного в 1998 году, является гуманизация и содействие социальной реабилитации осужденных.

Отбывание наказания в России опасно еще и тем, что арестантов, в том числе иностранцев, активно вербуют на войну с Украиной. Причем, как свидетельствуют сами заключенные, руководство колоний и силовики применяют различные методы: угрожают ужесточением условий пребывания за решеткой или сулят упрощенное получение гражданства РФ, денежные выплаты и освобождение от уголовной ответственности.

Например, показательной можно считать историю узбекистанца К.Е., которому в России назначили девять лет заключения за доставку наркотиков. По словам мигранта, во время отбывания наказания ему неоднократно предлагали взамен на свободу отправиться на войну. После нескольких отказов, иностранца «принудили» вступить в армию. На фронте К.Е. получил ранение, затем сбежал из госпиталя и через посольство Узбекистана в Москве вернулся на родину, где получил четыре года ограничения свободы по статье о наемничестве Уголовного кодекса республики.