В Дагестане вторая волна наводнений: затоплены десятки населенных пунктов, нарушено электроснабжение, есть погибшие

CentralAsia (CA) - В Дагестане после сильных ливней 4-5 апреля произошла вторая волна наводнений, два человека погибли.

Как сообщают СМИ, подтоплены Махачкала, Дербент и Дагестанские Огни, в ряде районов вода залила жилые дома и дороги, часть строений смыта. Спасатели эвакуируют жителей из опасных зон.

По данным МЧС Дагестана, на утро 5 апреля были подтоплены 973 жилых дома, 967 приусадебных участков и 42 участка дорог в шести населённых пунктах. Из-за разлива рек без электроснабжения остались 139 населённых пунктов, камнепады отрезали дороги к 53 сёлам. Зафиксированы перебои с транспортом, задерживаются пригородные и дальние поезда.

В Дербентском районе Дагестане прорвало земляной вал Геджухского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Причиной ЧП стали обильные осадки. На место выдвинулась аэромобильная группа в составе 40 человек и пяти единиц техники.

«На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплены 28 домов и эвакуированы 100 человек. В микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц»,— добавили в ведомстве.

Кроме того, у села Геджух затопило федеральную трассу. Течение унесло несколько машин.

На фоне паводков ухудшилось качество питьевой воды. В Карабудахкенте госпитализированы 25 человек, включая 14 детей, с признаками кишечной инфекции, состояние пациентов стабильное. В Каспийске за медицинской помощью обратились более 30 человек. По предварительным данным, причиной стало употребление некипячёной воды.

В регионе начали экстренную вакцинацию от гепатита А. Власти ввели режим ЧС, организовали пункты временного размещения и принимают заявления на компенсации ущерба.

По поручению главы Дагестана Сергея Меликова жители республики, пострадавшие от проливных дождей, получат помощь. По оценкам, на восстановление жилья в пострадавших районах потребуется более четырёх миллиардов рублей.