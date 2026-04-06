Наводнения и оползни в Афганистане: погибли 99 человек

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате наводнений, вызванных сильными дождями по всему Афганистану, увеличилось по меньшей мере до 99 человек, ещё 154 человека получили ранения и травмы за последние девять дней, сообщает Аmu.tv со ссылкой на представителя Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Юсуфа Хаммада.

По его словам, сильные ливни, начавшиеся 26 марта, привели к широкомасштабным наводнениям и оползням, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы, а также серьёзный материальный ущерб. В результате стихийного бедствия полностью или частично разрушены 5000 домов, размыты 355 км дорог и затоплены более 14405 акров сельскохозяйственных угодий по всей стране. В общей сложности пострадали 8532 семьи.

Юсуф Хаммад добавил, что в наиболее пострадавшие районы направили спасательные и гуманитарные группы, которые занимаются распределением чрезвычайной помощи. Оценка ущерба продолжается.

Метеорологическая служба Афганистана прогнозировала продолжение сильных дождей и выпустила новые предупреждения о возможных наводнениях в отдалённых и уязвимых районах во всех 34 провинциях в ближайшие дни. 

