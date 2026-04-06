В Кабуле впервые прошёл «Консультационный диалог Афганистана и Центральной Азии»

CentralAsia (CA) - 5 апреля 2026 года в столице Афганистана по инициативе Министерства иностранных дел Исламского Эмирата прошла встреча в формате «Консультационный диалог Афганистана и Центральной Азии». Встречу возглавил министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки, сообщает Alemarahenglish.af. Судя по фото, от Узбекистана на встрече присутствовал специальный представитель президента Исматулла Иргашев.

Во встрече приняли участие высокопоставленные представители Афганистана и стран Центральной Азии.

Это — первая подобная встреча в Кабуле с 2021 года. Ранее страны Центральной Азии проводили свои собственные встречи с представителями талибов в Астане, Ташкенте и других городах. Эта встреча — первый случай, когда правительство талибов само инициировало и проводит такое мероприятие на своей территории после августа 2021 года.

На повестке дня были политические, экономические вопросы и проблемы безопасности, а также развитие регионального сотрудничества, торговли и транзита. Как заявил Амир Хан Муттаки, общими вызовами для Афганистана и государств Центральной Азии остаются угроза ИГИЛ (ДАИШ), наркотрафик и трансграничная преступность.

Афганские власти рассматривают диалог как важный шаг по укреплению связей с регионом.

«После почти полувека нестабильности Афганистан достиг подлинной исламской системы, реальной стабильности и общенациональной безопасности. Основы государственного управления укрепляются с каждым днём. Административная коррупция устранена, и ведётся работа по упрощению государственных бюрократических процессов и продвижению цифровизации, — заявил по результатам встречи в своих социальных сетях министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки. — Внешняя политика Исламского Эмирата Афганистан основывается на принципах баланса и экономической ориентированности, с акцентом на исламское братство, добрососедство, взаимное уважение и сотрудничество. Страны Центральной Азии занимают особое место в этой политике.

С одной стороны, великие исламские деятели, такие как Имам Абу Ханифа, Имам Бухари и Имам Тирмизи (да помилует их Аллах), заложили основы процветающей исламской цивилизации этого региона. С другой стороны, исторические и культурные деятели, такие как Абу Райхан аль-Бируни, Рудаки, Махтумкули Фраги, Амир Алишер Навои и Абу Наср аль-Фараби, обогатили нашу общую историю. Именно эти общие черты составляют основу отношений между Афганистаном и Центральной Азией».