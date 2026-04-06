Билал Эрдоган встретился с генсеком ОТГ на форуме этноспорта в Анталье

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев провёл встречу с президентом Всемирного союза этноспорта Неджмеддином Билалом Эрдоганом на полях 8-го Форума этноспорта, прошедшего 4–5 апреля 2026 года в Анталье.

Как сообщает пресс-служба ОТГ, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы продвижения традиционных видов спорта и сохранения культурного наследия, подчеркнув важность передачи исторических ценностей и идентичности тюркских народов будущим поколениям.

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества между ОТГ и Всемирным союзом этноспорта, включая продвижение этноспорта на международной арене и активизацию участия молодежи тюркского мира.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие по ключевым направлениям, направленным на сохранение и популяризацию общего культурного наследия.

