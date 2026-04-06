Угрозы для населения из-за прорыва плотины в Акмолинской области нет, – МЧС Казахстана

CentralAsia (KZ) - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что силами МЧС, местных исполнительных органов и жителей проводятся работы по поднятию уровня дорожного полотна республиканской трассы Астана – Коргалжын, чтобы перенаправить талые воды в степь.

«Угрозы для населения нет. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. Принимаются все необходимые меры для предотвращения подтоплений и обеспечения безопасного проезда автотранспорта. Ситуация находится на контроле МЧС», - заверили в ведомстве.

Уже заготовлено порядка 5 тыс. мешков и 50 тыс. тонн инертного материала, отсыпано около 800 метров земляного вала. Организовано дежурство специализированной техники и личного состава МЧС и акимата. На месте происшествия находятся председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МЧС и руководство департамента по ЧС, которые координируют работы.

Как сообщалось ранее, в Коргалжынском районе Акмолинской области произошел прорыв плотины «Шоптыколь» в 2 км к северу от села Сабынды. В пресс-службе нацкопании «КазАвтоЖол» сообщили, что вода «распространяется по полям в направлении населенного пункта и пересекает республиканскую автомобильную дорогу Астана – Коргалжын на 75-м километре», но перелив воды на проезжую часть не допущен, дорога не размыта и не разрушена.

