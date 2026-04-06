Швейцария вернула Монголии две древние монгольские сутры

Тем временем артефакты, вывезенные из Монголии 100 лет назад и обещанные к возвращению, стали экспонатами Эрмитажа, а две древние, редкие сутры, ценное историческое и культурное наследие Монголии, хранящиеся в библиотеке Бернского университета в Швейцарии, были возвращены в Монголию.

31 марта этого года в посольстве Монголии в Швейцарской Конфедерации состоялась церемония возвращения в Монголию двух древних, редких священных текстов, являющихся частью исторического и культурного наследия Монголии и хранившихся в библиотеке Бернского университета в Швейцарии. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Возвращение двух драгоценных священных текстов стало возможным благодаря неоценимому вкладу доктора Каренины Коллмар Пауленц, профессора Института религиоведения Бернского университета. Многолетние исследования и анализ в области монголоведения, а также официальное решение Бернского университета в соответствии с действующими правилами и положениями позволили отправить их в Монголию.

Первый текст представляет собой рукопись начала XVII века, содержащую монгольский перевод «Ста тысяч песен Миларепы», составленный тибетским йогом и поэтом Миларепой. Перевод приписывается учёному монаху Ширээт-гүүшу Цоржу (Гүүш — древнемонгольское слово, означающее «хороший переводчик» или «человек, обладающий выдающимися писательскими способностями») и был выполнен по просьбе Онбо Хун-тайжи, видного тумэтского вельможи Тумэтов (Тумэты,(монг. Түмэд) — южно-монгольский этнос, проживающий на территории Внутренней Монголии и провинции Ляонин КНР. Потомки средневековых хори-туматов. Также входят в состав некоторых других монгольских народов). На основании информации, содержащейся в колофоне рукописи, считается, что перевод датируется примерно 1615 годом и представляет собой важный источник для изучения монгольской буддийской литературы и истории переводов.

Второй текст представляет собой редкое издание героического эпоса о Гэсэре, напечатанное на монгольском языке с помощью деревянных гравюр, созданное в Пекине в 1716 году. Хотя оно и неполное, содержащее несколько ключевых глав эпоса, этот том имеет особое значение для исследований эпической традиции Монголии, письменной культуры и ранней истории книгопечатания.

Оба текста ранее входили в частную коллекцию ученого Рихарда Эрнста, а затем хранились в университетской библиотеке Берна. Спустя много лет они возвращаются в Монголию для сохранения и дальнейшего изучения.

Возвращение этих материалов представляет собой важный шаг на пути к сохранению культурного наследия Монголии в стране его происхождения и подчеркивает прочность академического и культурного сотрудничества между Монголией и Швейцарией.

Народ Монголии, посол Монголии в Швейцарской Конфедерации Гэрэлмаа Даваасүрэн, а также сотрудники посольства Монголии выражают искреннюю благодарность Бернскому университету, профессору Каренине Коллмар Пауленц и всем участвующим ученым за бережное отношение к культурному наследию Монголии и за сотрудничество в содействии его возвращению.

Для тех, кто не знаком с Миларепой

Миларепа Шепа Дордже ( རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ, Вайли Rje-btsun Mi-la-ras-pa, 1052—1135) — учитель тибетского буддизма, знаменитый йог-практик, поэт, автор многих песен и баллад, до сих пор популярных на Тибете, один из основателей школы кагью. Его учителем был Марпа-переводчик.

Его биография имеется во многих источниках. Он родился в богатой тибетской семье, но его отец внезапно умер от болезни, и дом, поле и всё имущество забрал его дядя, который жестоко относился к Миларепе, к его матери и сестре. Мать Миларепы не в силах терпеть издевательства, настояла, чтобы он пошёл учиться магии, чтобы отомстить своему дяде. Прежде чем Миларепу приняли на учебу, мастера магии проверили, что его история правдива и он действительно нуждается в освоении их науки. После обучения, когда дядя устроил праздник, Миларепа вызвал с помощью колдовских сил обвал крыши, и погибло 35 человек, хотя дядя и тётя выжили. После этого жители деревни ещё более ожесточились против его семьи, и он вызвал ещё и грозу, чтобы уничтожить посевы.

КогдаМиларепа понял, что такая месть была ошибкой, он стал искать буддийского учителя, чтобы избавиться от негативной кармы. Миларепу направили к Марпе переводчику. Марпа перед приходом Миларепы увидел сон, что к нему принесли большой твёрдый алмаз для огранки. Специально по отношению к Миларепе Марпа вёл себя чрезмерно строго и сурово, заставлял его делать тяжёлую работу и отказывался давать ему буддийские посвящения. Миларепа строил дома, к которым Марпа всё время придирался и заставлял их разрушать и строить заново.

Так как Марпа всё время отказывался учить Миларепу, он стал обращаться к его жене и ученикам, пытаясь повлиять на Марпу и получить учение. После нескольких жёстких отказов Марпа всё-таки взял Миларепу в ученики и дал наставления по медитации. Утверждается, что Марпа преднамеренно создавал поначалу для Миларепы тяжелые условия, чтобы помочь ему быстрее освободиться от негативной кармы. После двенадцати лет медитации Миларепа достиг состояния ваджрадхары (полного просветления). Про Миларепу говорят, что он — первый, кто достиг такого высокого уровня просветления за одну жизнь, не имея заслуг в предыдущих рождениях.

С сорока пяти лет он основался в пещере Дракар Тасо (Зуб лошади белой скалы), а также стал странствующим учителем. Миларепа освоил многочисленные практики медитации и йогические практики, которые передал своим ученикам.

Наиболеезнаменитыми из его учеников были Речунг и Гампопа. Гампопа стал его основным преемником и развил его традицию.

