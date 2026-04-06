Подразделение гражданско-военной поддержки (CMSE) посольства США провело двухдневные учения в Мөрөне

Монголия, происшествия
- 13:55, 06 апреля 2026
CentralAsia (MNG) -
Как сообщает MiddleAsianNews, подразделение гражданско-военной поддержки (CMSE) посольства США в Монголии недавно провело двухдневные учения в Мөрөне, в центре аймака Хөвсгөл.
В обучении, в котором приняли участие 150 монгольских врачей, основное внимание было уделено повышению квалификации в оказании травматологической помощи и укреплению возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации.
Команда CMSE также передала Главному управлению по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) в аймаке Баян-Өлгий оборудование для проведения высотных спасательных работ.
Это оборудование улучшит возможности ГУЧС по проведению спасательных и извлекающих операций, направленных на спасение жизней. Все эти усилия способствуют увеличению регионального медицинского потенциала по всей Монголии.
Подразделение гражданской и военной поддержки (CMSE) — это небольшая группа военнослужащих Армии США по гражданским делам, которая действует в посольствах США для укрепления отношений между вооруженными силами и гражданским населением.
Команды CMSE являются частью программы гражданско-военного взаимодействия (CME), целью которой является предотвращение конфликтов путем активного решения проблем, связанных с уязвимостью местного населения.
Их основные цели включают:
- Создание партнерских отношений: Установление долгосрочного доверия с государственными учреждениями принимающей страны, НПО и местными сообществами.
- Гуманитарная помощь: Координация оказания помощи при стихийных бедствиях, медицинская подготовка и предоставление предметов первой необходимости.
- Противодействие угрозам: Выявление и смягчение социальных или экономических факторов, которые экстремистские группы могут использовать для радикализации.
- Управление гражданской информацией: Оценка местной инфраструктуры и потребностей, чтобы помочь как послу США, так и принимающей стране принимать обоснованные решения.
В Монголии подразделение гражданско-военной поддержки тесно сотрудничает с посольством США в Улан-Баторе и различными монгольскими правительственными учреждениями:
- Реагирование на стихийные бедствия: В сотрудничестве с Национальным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA) проводились учения, подобные "Кхангай-21", с целью совершенствования методов оказания неотложной медицинской помощи и спасательных работ.
- Поддержка общественного здравоохранения: Во время пандемии COVID-19 компания CMSE передала Министерству здравоохранения Монголии более 100 000 единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) и тысячи экспресс-тестов.
- Работа с местным сообществом: Поддержка инициативы «Rally for Rangers», предоставление медицинской и гуманитарной подготовки сотрудникам парка, а также пожертвование мотоциклов для передвижения по пересеченной местности.
- Военное сотрудничество: Участвует в ежегодных многонациональных учениях Khaan Quest с целью укрепления оперативной совместимости и региональной безопасности.
Команды CMSE обычно состоят из небольшой группы (например, четырех военнослужащих отдела по гражданским делам), специализирующихся на региональной культуре и языке. Они часто поддерживают цели Командования специальных операций США (USSOCOM), но действуют под руководством главы миссии США (посла) в рамках «Раздела 22» (дипломатической среды).