Подразделение гражданско-военной поддержки (CMSE) посольства США провело двухдневные учения в Мөрөне

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, подразделение гражданско-военной поддержки (CMSE) посольства США в Монголии недавно провело двухдневные учения в Мөрөне, в центре аймака Хөвсгөл.

В обучении, в котором приняли участие 150 монгольских врачей, основное внимание было уделено повышению квалификации в оказании травматологической помощи и укреплению возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации.

Команда CMSE также передала Главному управлению по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) в аймаке Баян-Өлгий оборудование для проведения высотных спасательных работ.

Это оборудование улучшит возможности ГУЧС по проведению спасательных и извлекающих операций, направленных на спасение жизней. Все эти усилия способствуют увеличению регионального медицинского потенциала по всей Монголии.

Подразделение гражданской и военной поддержки (CMSE) — это небольшая группа военнослужащих Армии США по гражданским делам, которая действует в посольствах США для укрепления отношений между вооруженными силами и гражданским населением.

Команды CMSE являются частью программы гражданско-военного взаимодействия (CME), целью которой является предотвращение конфликтов путем активного решения проблем, связанных с уязвимостью местного населения.

Их основные цели включают:

Создание партнерских отношений: Установление долгосрочного доверия с государственными учреждениями принимающей страны, НПО и местными сообществами.

Координация оказания помощи при стихийных бедствиях, медицинская подготовка и предоставление предметов первой необходимости.

Противодействие угрозам: Выявление и смягчение социальных или экономических факторов, которые экстремистские группы могут использовать для радикализации.

Управление гражданской информацией: Оценка местной инфраструктуры и потребностей, чтобы помочь как послу США, так и принимающей стране принимать обоснованные решения.

В Монголии подразделение гражданско-военной поддержки тесно сотрудничает с посольством США в Улан-Баторе и различными монгольскими правительственными учреждениями:

Реагирование на стихийные бедствия: В сотрудничестве с Национальным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA) проводились учения, подобные "Кхангай-21", с целью совершенствования методов оказания неотложной медицинской помощи и спасательных работ.

Поддержка общественного здравоохранения: Во время пандемии COVID-19 компания CMSE передала Министерству здравоохранения Монголии более 100 000 единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) и тысячи экспресс-тестов.

Работа с местным сообществом: Поддержка инициативы «Rally for Rangers», предоставление медицинской и гуманитарной подготовки сотрудникам парка, а также пожертвование мотоциклов для передвижения по пересеченной местности.

Военное сотрудничество: Участвует в ежегодных многонациональных учениях Khaan Quest с целью укрепления оперативной совместимости и региональной безопасности.

Команды CMSE обычно состоят из небольшой группы (например, четырех военнослужащих отдела по гражданским делам), специализирующихся на региональной культуре и языке. Они часто поддерживают цели Командования специальных операций США (USSOCOM), но действуют под руководством главы миссии США (посла) в рамках «Раздела 22» (дипломатической среды).

