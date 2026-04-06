HBO Max вышел на рынок Монголии

CentralAsia (MNG) -

HBO Max, крупный стриминговый сервис, покоривший сердца миллионов зрителей по всему миру, теперь доступен каждому зрителю в Монголии. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Интегрировав один из крупнейших в мире стриминговых сервисов в свои услуги и продукты, монгольская компания Univision открывает своим пользователям неограниченный выбор контента.

HBO Max — один из самых полных стриминговых сервисов, предлагающий более 500 сериалов и более двух тысяч полнометражных фильмов.

Теперь жители Монголии могут смотреть всемирно известные сериалы, такие как «Игра престолов», «Дом дракона», «Рыцарь семи королевств», «Белый лотос», «Питт», «Последние из нас», «Дюна: Пророчество», «Пингвин», «Эйфория» и «Наследники», в высочайшем качестве и в любое удобное для них время.

HBO Max также обещает, что монголам никогда не будет скучно, ведь здесь собраны последние шедевры, такие как «Одна битва за другой» (2025), «Дюна» (2021) и «Дюна: Часть вторая» (2024), «Микки 17» (2025), «Грешники» (2025), «Оружие» (2025), «Супермен» (2025) и «Эддингтон» (2025).

Кроме того, в одном месте собран лучший контент для каждого члена семьи, включая образовательный мир Discovery и мультфильмы Cartoon Network.

«Мы запускаем наш сервис в Монголии всего через 18 месяцев после начала переговоров по сделке. Мы очень рады сотрудничеству с Univision, потому что в основе нашей деятельности лежит умение рассказывать истории. Мы верим, что благодаря этим важным и стратегическим партнерствам мы сможем охватить больше людей и большую аудиторию в Монголии», — сказал Джейсон Монтейро, президент Warner Bros. Discovery в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«2026 год начался для нас великолепно. Вы можете увидеть позади меня фильм «Рыцарь Семи Королевств». У нас новое дополнение к франшизе «Игра престолов». Также у нас есть сериал о Питте, который завоевал множество престижных наград. Наши недавние блокбастеры «Грешники» и «Одна битва с другим» имели большой успех на церемонии вручения премии «Оскар». В июне выйдет третий сезон сериала «Дом дракона». Кроме того, только что вышел новый трейлер к серии фильмов о Гарри Поттере. Таким образом, мы всегда будем стараться радовать нашу аудиторию новыми работами», — добавил Джейсон Монтейро.

Теперь вы можете использовать его по своему усмотрению, если являетесь подписчиком обновленного пакета Univision L+ и выше. Более того, это партнерство — только начало расширения контента, выбора фильмов и инновационных услуг.

«Наша главная цель — максимально простым и удобным способом интегрировать потоковые сервисы мирового класса в цифровую жизнь монголов. Мы запускаем «новый стандарт обслуживания», в рамках которого наши клиенты смогут получить доступ к библиотеке HBO Max из меню Univision без необходимости оплаты международными картами или создания иностранных учетных записей», — подчеркнула Болорчимэг Ганбилэг, директор по управлению медиа в Univision.

Сегодня высокоскоростная оптоволоконная сеть Univision полностью соединяет Улан-Батор и 21 аймакский центр. С официальным запуском HBO Max на этой мощной инфраструктуре монгольские зрители получают возможность наслаждаться лучшим мировым контентом без каких-либо перебоев.

HBO Max (теперь переименованный в Max на большинстве рынков) постепенно выходит на азиатский рынок и официально станет доступен в следующих странах с 2026 года.

Официальный запуск в Азии:

С октября 2025 года сервис доступен во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона:

Юго-Восточная Азия: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Сингапур.

Другие регионы: Гонконг, Тайвань.

В Монголии Univision Mongolia объявила об официальном партнерстве с HBO Max, которое начало действовать со 2 апреля 2026 года. Это означает, что монгольские пользователи смогут смотреть контент Warner Bros. Discovery (оригинальные сериалы HBO, Max Originals, DC Universe и др.) с официальными правами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

