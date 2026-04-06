В Иране сообщили о гибели главы разведки КСИР Маджида Хадеми
- Азия и мир, политика
- 14:01, 06 апреля 2026
Просмотров: 2573
Маджид Хадеми
CentralAsia (CA) - Глава разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми погиб в ходе боевых действий в Иране. Это следует из заявления пресс-службы КСИР, в котором сообщается о «мученической смерти генерал-майора Сейеда Маджида Хадеми».
О назначении генерала новым главой разведки было объявлено в июне 2025 года. Предыдущий руководитель — Мохаммад Каземи — погиб в результате ударов Израиля.
В сообщении КСИР указывается, что Маджид Хадеми находился на госслужбе практически с момента образования действующего режима — около 50 лет.
