В Иране сообщили о гибели главы разведки КСИР Маджида Хадеми
CentralAsia (CA) -  Глава разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми погиб в ходе боевых действий в Иране. Это следует из заявления пресс-службы КСИР, в котором сообщается о «мученической смерти генерал-майора Сейеда Маджида Хадеми».

О назначении генерала новым главой разведки было объявлено в июне 2025 года. Предыдущий руководитель — Мохаммад Каземи — погиб в результате ударов Израиля.

В сообщении КСИР указывается, что Маджид Хадеми находился на госслужбе практически с момента образования действующего режима — около 50 лет.

