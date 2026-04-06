Монголы начинают наслаждаться швейцарским шоколадом от Lindt & Sprüngli

CentralAsia (MNG) -

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli с 180-летней историей подписал соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Nano International для официального выхода на монгольский рынок, — пишет MiddleAsianNews.

Lindt & Sprüngli — это швейцарский производитель шоколада премиум-класса с богатой историей, начавшейся в 1845 году. Компания известна своими инновациями, которые изменили мировую индустрию шоколада, превратив его из твердого и зернистого продукта в нежное лакомство.

Немного истории: Давид Спрюнгли-Шварц и его сын Рудольф открыли небольшой кондитерский магазин в Цюрихе, начав производство твердого шоколада в 1845 году.

А в 1879 году Рудольф Линдт случайно оставил машину для перемешивания шоколада включенной на все выходные. В результате получился мягкий, тающий во рту шоколад с бархатистой текстурой. Этот процесс, называемый «коншированием», до сих пор используется во всем мире.

Семья Шпрюнгли выкупила фабрику Линдта вместе с его секретным рецептом, основав современную компанию Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG.

Основные линейки продуктовLindt LINDOR:

Легендарные конфеты-трюфели с твердой оболочкой и нежной, тающей сердцевиной. Впервые представлены в 1949 году.

Lindt EXCELLENCE: Серия плиточного шоколада с высоким содержанием какао (от 50% до 100%) и необычными добавками, такими как морская соль, перец чили, мята или апельсин.

Lindt GOLD BUNNY: Знаменитый пасхальный заяц в золотой фольге с колокольчиком на красной ленте.

Lindt SWISS PREMIUM: Традиционный швейцарский молочный и горький шоколад в больших плитках.

Компания контролирует весь цикл производства — от выбора какао-бобов до готовой продукции («From Bean to Bar»).

Продукция продается более чем в 120 странах, а собственные фабрики расположены в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Австрии и США.

С конца 2025 года официальным дистрибьютором Lindt в Монголии является компания Nano International. Это гарантирует поставки продукции напрямую с европейских заводов и соответствие международным стандартам качества.

