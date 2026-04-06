Признание дружбы: Казахстан наградил посла Монголии орденом «Достык» («Найрамдал»)

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял посла Монголии Баярхүү Доржа по случаю завершения его дипломатической миссии.
В ходе встречи в Астане в четверг стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-монгольского сотрудничества. Была отмечена позитивная динамика политического диалога, а также устойчивое расширение взаимодействия в приоритетных областях.
Особое внимание было уделено графику предстоящих двусторонних визитов и мероприятий различного уровня, запланированных на текущий год, а также сотрудничеству в рамках многосторонних соглашений.
Со своей стороны, посол Баярхүү Дорж выразил благодарность за поддержку, оказанную в ходе его дипломатической миссии, и подтвердил готовность Монголии к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном на основе взаимного уважения и доверия.
В завершение встречи Ермек Кошербаев от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил Баярхүү Доржу орден «Достык» II степени («Найрамдал») в знак признания его вклада в развитие двусторонних отношений.