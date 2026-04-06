Свыше 170 паломников из Узбекистана не могут вернуться из Саудовской Аравии

CentralAsia (UZ) - Более 170 граждан Узбекистана, прибывших в Саудовскую Аравию для совершения умры, не могут вернуться на родину из-за действий организаторов поездки, сообщает ИА «Дунё».

Узбекистанские дипломаты посетили гостиницы в Мекке, где встретились с паломниками, оказавшимися в затруднительном положении. По данным Генконсульства, в этих отелях сейчас находятся свыше 170 человек, ожидающих возвращения в Узбекистан.

По словам самих паломников, они прибыли в королевство в составе разных групп в рамках 14-дневной поездки. Однако из-за ложной информации и ошибок организаторов до сих пор не смогли вылететь домой.

Во время встречи граждане рассказали дипломатам о тяжелом положении. Многие из паломников — люди пожилого возраста. Есть перенесшие инфаркт, а также страдающие хроническими заболеваниями, в том числе диабетом и гипертонией, которым необходим постоянный прием лекарств.

Паломники обратились за помощью к властям Узбекистана. Им сообщили, что обращения о возвращении на родину будут переданы в соответствующие органы. Одновременно, с учетом того что рассмотрение таких обращений может занять время, дипломатические сотрудники рекомендовали по возможности приобрести авиабилеты за свой счет и вернуться в Узбекистан самостоятельно.

Гражданам также разъяснили, что после возвращения они смогут обратиться в уполномоченные органы в связи с незаконными действиями лиц, по вине которых оказались в такой ситуации.

В Генконсульстве заявили, что ситуация находится на постоянном контроле и по ней принимаются необходимые меры.

Паломники из Узбекистана нередко сталкиваются с недобросовестной работой туроператоров, иногда работающих незаконно. В ноябре 2024 года Комитет по делам религий Узбекистана опубликовал список туроператоров, которые получили лицензию на право отправлять паломников в умру. В перечень вошли 12 компаний. Половина из них базируется в Ташкенте, три — в Намангане, по одной — в Ургенче, Андижане и Маргилане. Тогда же в ведомстве напомнили, что за незаконное оказание услуг гражданам по организации паломничества к мусульманским святыням предусмотрен штраф в размере 200 базовых расчетных величин — 75 млн сумов (около $6 тысяч).

Однако в начале 2025 года по фактам незаконной организации паломнических туров было возбуждено 34 уголовных дела. Деятельность 53 компаний приостановлена, 46 человек привлечены к ответственности, а власти Узбекистана вернули на родину 580 паломников.

Умра — малый хадж, совершение которого в священный месяц Рамадан (Рамазан) приравнивается к большому хаджу. В малое паломничество можно отправиться в любое время года.