В Казахстане в ближайшие дни пройдут дожди
CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 7 по 9 апреля ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, на севере, северо-западе – дождь, снег, на западе и юге временами сильный дождь, на севере – сильные осадки, сообщает «Казгидромет».
Только на востоке страны сохранится погода без осадков.
Также по республике прогнозируется усиление ветра, на западе и юге – град, шквал, ночью и утром – туман.
На севере и северо-западе Казахстана ожидается понижение температуры воздуха до +3+15 градусов.
