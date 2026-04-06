В Казахстане в ближайшие дни пройдут дожди

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 7 по 9 апреля ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, на севере, северо-западе – дождь, снег, на западе и юге временами сильный дождь, на севере – сильные осадки, сообщает «Казгидромет».

Только на востоке страны сохранится погода без осадков.

Также по республике прогнозируется усиление ветра, на западе и юге – град, шквал, ночью и утром – туман.

На севере и северо-западе Казахстана ожидается понижение температуры воздуха до +3+15 градусов.

