экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На строительство тоннельной дороги будет потрачено ₮214 млрд

CentralAsia (MNG) -  

На строительство туннельной дороги будет выделено в общей сложности $60 млн. При текущем обменном курсе Банка Монголии в 3569 тугриков за доллар США это составляет приблизительно ₮214 млрд.

Источник финансирования уже определен.

В нескольких местах в Улан-Баторе под железной дорогой строятся тоннели, позволяющие автомобильному транспорту проезжать без пересечения железнодорожных путей. В рамках подготовки к проекту уже проведена расчистка земельных участков.

Планируемые места расположения:

  1. Туннельная дорога перед торговым центром «Гермес»
  2. Железнодорожный переезд Таван-Шар
  3. Перекресток Центральной геологической лаборатории
  4. Дорога Нарны Зам
  5. Улица Их Хүрээ
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com