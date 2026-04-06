На строительство тоннельной дороги будет потрачено ₮214 млрд

На строительство туннельной дороги будет выделено в общей сложности $60 млн. При текущем обменном курсе Банка Монголии в 3569 тугриков за доллар США это составляет приблизительно ₮214 млрд.

Источник финансирования уже определен.

В нескольких местах в Улан-Баторе под железной дорогой строятся тоннели, позволяющие автомобильному транспорту проезжать без пересечения железнодорожных путей. В рамках подготовки к проекту уже проведена расчистка земельных участков.

Планируемые места расположения:

Туннельная дорога перед торговым центром «Гермес» Железнодорожный переезд Таван-Шар Перекресток Центральной геологической лаборатории Дорога Нарны Зам Улица Их Хүрээ

