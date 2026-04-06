На строительство тоннельной дороги будет потрачено ₮214 млрд
CentralAsia (MNG) -
На строительство туннельной дороги будет выделено в общей сложности $60 млн. При текущем обменном курсе Банка Монголии в 3569 тугриков за доллар США это составляет приблизительно ₮214 млрд.
Источник финансирования уже определен.
В нескольких местах в Улан-Баторе под железной дорогой строятся тоннели, позволяющие автомобильному транспорту проезжать без пересечения железнодорожных путей. В рамках подготовки к проекту уже проведена расчистка земельных участков.
Планируемые места расположения:
- Туннельная дорога перед торговым центром «Гермес»
- Железнодорожный переезд Таван-Шар
- Перекресток Центральной геологической лаборатории
- Дорога Нарны Зам
- Улица Их Хүрээ
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения