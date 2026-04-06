В Монголии число туристов увеличилось на 39%

В первом квартале текущего года число туристов, посетивших Монголию, увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, в первом квартале страну посетили 143 431 турист, что на 40 580 больше, чем в прошлом году. Только в марте страну посетили 59 317 туристов, что на 19 815 больше, чем в марте 2025 года, то есть на 50% больше.

По данным Монгольской туристической организации, устойчивый рост потока въездного туризма является результатом совместных усилий и сотрудничества всех заинтересованных сторон в туристическом секторе.

Коронавирус в Монголии
