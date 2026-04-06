7−9 апреля в девяти регионах Узбекистана возможны селе-паводковые явления

CentralAsia (UZ) - По предгорным и горным районам девяти регионов Узбекистана 7−9 апреля возможны селе-паводковые явления в связи с ожидаемыми дождями, сообщил Узгидромет.

Список районов:

Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;

Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;

Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

Ферганская область: по Сохскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам и Шахимардану;

Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности.

В некоторых районах возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий, предупредили в Узгидромете.