Была подчеркнута необходимость укрепления отношений между законодательными органами Монголии и Албании

CentralAsia (MNG) -

Депутат парламента и глава парламентской группы Монголия-Албания Наранбаатар Нанзад встретился 3 апреля с послом Республики Албания в Монголии Ризой Подой.

В ходе встречи депутат Наранбаатар пояснил, что после внесения поправок в Конституцию Монголии после очередных выборов 2024 года впервые был сформирован Великий государственный хурал (парламент) в составе 126 членов. Он также отметил, что в настоящее время в Монгольско-албанской парламентской группе 10 членов.

Он выразил благодарность Албании за то, что она стала третьей страной, признавшей независимость Монголии и установившей с ней дипломатические отношения. Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между двумя странами в таких областях, как экономика, туризм, образование, здравоохранение, культура и горнодобывающая промышленность.

Посол Риза Пода подчеркнул важность укрепления связей между законодательными органами двух стран. В этом контексте он заявил, что будет активно работать в рамках своих полномочий для расширения сотрудничества между парламентскими группами обеих стран.

Он также подчеркнул, что существует большой потенциал для выведения сотрудничества в туристическом секторе на новый уровень, и отметил, что для достижения этой цели обеим сторонам необходимо активно сотрудничать.

В тот же день посол Риза Пода вручил верительные грамоты президенту Монголии Хүрэлсүху Ухнаа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения