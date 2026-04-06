Президент Хүрэлсүх принял новоназначенного спикера парламента Бямбацогта
CentralAsia (MNG) -
Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа встретился с Бямбацогтом Сандагом, избранным председателем Великого Государственного Хурала.
Президент Хүрэлсүх заявил, что глобальная политическая и экономическая ситуация очень сложная, и важно, чтобы парламент оперативно обсуждал и утверждал законопроекты и резолюции, которые окажут существенное влияние на решение социально-экономических трудностей, вызовов и насущных проблем, стоящих перед нашей страной.
Председатель парламента Бямбацогт Сандаг выразил особое внимание к обеспечению бесперебойной работы парламента, содействию формированию этичного парламента, повышению подотчетности и оперативному решению проблем, стоящих перед народом.
